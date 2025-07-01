Борец из Азербайджана стал чемпионом Европы

Айхан Джавадов стал первым чемпионом от Азербайджана на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе в Италии.
Представитель Азербайджана Айхан Джавадов завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по греко-римской борьбе (U-20), который проходит в Италии. Он стал лучшим в весе до 60 кг.
Джавадов в финальном поединке оказался сильнее шведа Адама Сильвера, одержав победу по правилу первого набранного балла.
Фераим Мустафаев принес азербайджанской сборной бронзу, сломив сопротивление турецкого борца Абдуллаха Кескина.
Также бронзовую награду добыл Эльмин Алиев, взяв верх над сербским спортсменом Огненом Яковлевичем.
Отметим, что вчера молодые спортсмены из Азербайджана выиграли три серебряные медали европейского первенства в различных весовых категориях.