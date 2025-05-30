Вестник Кавказа

Борцы из Азербайджана завоевали три серебряных медали на Чемпионате Европы

Борцы из Азербайджана завоевали три серебряных медали на Чемпионате Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стартовавший в Италии Чемпионат Европы (U-20) по борьбе принес сборной Азербайджана три медали.

Борцы из Азербайджана завоевали три серебряных медали на Чемпионате Европы (U-20) в Италии. Спортсмены соревновались в греко-римском стиле борьбы. 

В финальные поединки в своих категориях вышли борцы Туран Дашдемиров, Турал Ахмедов, а также Давуд Мамедов. Туран Дашдемиров и Турал Ахмедов уступили российским борцам Ивану Соломину и Игорю Пунченко.

Давуд Мамедов добыл серебро в поединке с грузинским борцом Анри Путкарадзе. 

Ранее азербайджанские спортсмены выиграли пять медалей в состязаниях по греко-римской борьбе, которые проводились в рамках чемпионата Европы у юношей до 17 лет в столице Северной Македонии.

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