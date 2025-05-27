Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в финал ЧМ

В финал чемпионата мира по мини-футболу в Баку прошла команда Азербайджана. Она одолела сборную Черногории со счетом 2:1.
Сборная Азербайджана прошла в финал чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Баку.
В полуфинале азербайджанские спортсмены встретились со сборной Черногории. Подопечные тренера Эльшада Гулиева победили противника со счетом 2:1.
В ходе матча особенно отличились футболисты Агасеид Гасымов и Рамиз Човдаров.
В финале чемпионата Азербайджану предстоит сыграть с победителем пары Венгрия – Сербия.