Вестник Кавказа

Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в финал ЧМ

Сборная Азербайджана по мини-футболу пробилась в финал ЧМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В финал чемпионата мира по мини-футболу в Баку прошла команда Азербайджана. Она одолела сборную Черногории со счетом 2:1.

Сборная Азербайджана прошла в финал чемпионата мира по мини-футболу, который проходит в Баку.

В полуфинале азербайджанские спортсмены встретились со сборной Черногории. Подопечные тренера Эльшада Гулиева победили противника со счетом 2:1.

В ходе матча особенно отличились футболисты Агасеид Гасымов и Рамиз Човдаров.

В финале чемпионата Азербайджану предстоит сыграть с победителем пары Венгрия – Сербия.

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