Вестник Кавказа

Азербайджан пробился в ½ финала чемпионата мира по мини-футболу

Азербайджан пробился в ½ финала чемпионата мира по мини-футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал чемпионата мира по мини-футболу. Команда поборется за выход в финал против футболистов из Черногории.

Азербайджанская сборная по мини-футболу пробилась в полуфинал мирового первенства, которое проходит в Баку.

Национальная команда под руководством Эльшада Гулиева одержала победу над английской сборной в четвертьфинале со счетом 2:1.

Отмечается, что за выход в финал чемпионата мира азербайджанские футболисты сыграют против черногорской команды.

В другой полуфинальной встрече сразятся сборные Сербии и Венгрии.

Финальный матч первенства запланирован на 1 июня.

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