Азербайджан вышел в 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Румынию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Следующий матч пройдет против спортсменов из Англии.

Сборная Азербайджана вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Соревнования принимает Баку.

Подопечные тренера сборной Эльшада Гулиева в 1/8 финала поборолись с действующим чемпионом мира — сборной Румынии. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Азербайджанские спортсмены оказались точнее румынских и завершили состязание счетом 3:1, обеспечив себе выход в следующую стадию.

Стоит отметить, что следующий матч Азербайджан сыграет со сборной Англии.