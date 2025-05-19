Вестник Кавказа

В Баку пройдет чемпионат мира по мини-футболу

В Баку пройдет чемпионат мира по мини-футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальная гимнастическая арена в Баку станет площадкой шестого чемпионата мира по мини-футболу.

21 мая в Баку начнется чемпионат мира по мини-футболу, который проводится под эгидой Всемирной федерации мини-футбола (WMF). 

Мировое первенство откроется выступлением турецкой певицы Алейны Тилки, а также народной артистки Азербайджана Айгюн Казымовой.

В рамках турнира сборные 32 стран встретятся на Национальной гимнастической арене в Баку. Финал турнира состоится 1 июня. 

Азербайджан попал в одну группу с командами Словении, Мавритании и Бахрейна. 21 мая команда хозяев турнира встретится с Бахрейном. 

Чемпионат мира по мини-футболу (WMF) проводится раз в два года. На прошлом турнире в ОАЭ сборная Азербайджана дошла до полуфинала, где где уступила Казахстану.

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