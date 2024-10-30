Спикер парламента Грузии направился в Женеву

Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили вылетел в Женеву. В Швейцарии планируется проведение ряда мероприятий и встреч.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили направился в Швейцарию с рабочим визитом, рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Планируется, что в Женеве политик примет участие в Конференции спикеров парламентов. Также запланировано участие в общих дебатах, где он выступит с речью.

Помимо этого, в рамках визита Шалва Папуашвили проведет встречи на высоком уровне со главами парламентов других стран.