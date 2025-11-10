Спасатели эвакуируют туристов, сорвавшихся в ущелье в КЧР накануне

Сотрудники МЧС добрались эти утром до туристов, которые накануне сорвались по ледяному склону в ущелье. В горах Карачаево-Черкесии проводится спасательная операция.

Трех туристов, которые во вторник сорвались в Махарском ущелье КЧР во время туристического похода, обнаружили сегодня спасатели, туристам требуется медицинская помощь, информирует МЧС.

"Спасатели обнаружили туристов, сорвавшихся с ледяного склона в Карачаево-Черкесии. В данный момент производится их спуск. Известно, что у двоих - черепно-мозговые травмы, у одного повреждены колени"

– МЧС России

Пострадавших доставят к подножью горы, где они будут переданы врачам.

Чп произошло накануне, незарегистрированная тургруппа из пяти человек следовала в Махарское ущелье.