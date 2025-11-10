Вестник Кавказа

Туристы сорвались в Махарском ущелье Карачаево-Черкесии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек сорвалось в Махарском ущелье Карачаево-Черкесской республики. Они получили множественные повреждения.

В Карачаево-Черкесии 11 ноября произошло ЧП: туристы сорвались в Махарском ущелье, проинформировали в пресс-службе регионального МЧС и в прокуратуре КЧР.

По данным МЧС, происшествие случилось на перевале Кичи-Муруджу: трое представителей одной тургруппы из пяти человек оступились и сорвались в ущелье. На помощь пострадавшим была отправлена наземная группировка спасателей на технике высокой проходимости. Туристы получили множественные повреждения.

Прокуратура Карачаевского района сообщила о двух сорвавшихся туристах. Ведомство назначило проверку предоставления туристических услуг и исполнения требований законодательства по данному вопросу.

