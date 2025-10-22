Вестник Кавказа

Конный завод "Карачаевский" уйдет с молотка

Конный завод "Карачаевский" уйдет с молотка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии будет продан конезавод "Карачаевский". Торги состоятся менее чем через месяц, 8 декабря, начальная цена – 352 млн рублей.

Племенной завод "Карачаевский" выставлен на торги министерством имущества КЧР, следует из данных портала "ГИС. Торги".

Торги запланированы на 8 декабря, начальная цена лота составляет 351,9 млн рублей. С молотка уйдет 100% уставного капитала или 170 тыс обыкновенных акций конезавода.

Площадь "карачаевского" составляет более 160 га, на предприятии заняты 20 человек. Конезавод находится в селе Красный Курган.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.