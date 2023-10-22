Спальный район Тбилиси останется без газа из-за ремонта

Опубликовано: 11:53, 22 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ремонт в Тбилиси временно оставит без газа часть горожан. Восстановить подачу газоснабжения планируется завтра в течение дня.

В Тбилиси из-за ремонтных работ останутся без газа жители района Вазисубани. Об этом сообщают местные СМИ.

Отключение газоснабжение произойдет 22 октября в 23:00 по местному времени из-за проводимых в сквере ремонтных работ. Оно затронет некоторые дома I, II, III и IV микрорайона Вазисубани, а также улицы Шалва Мшвелидзе, Теопане Давитая, Ачабети, Хелованта, горе Элия, Киси, Ачабети и других.

Восстановить подачу планируется в понедельник.