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Жителей аварийного корпуса в Тбилиси переселят в новые дома

Жителей аварийного корпуса в Тбилиси переселят в новые дома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Каха Каладзе распорядился переселить жителей аварийного корпуса в Тбилиси в новые квартиры. Апартаменты предоставят 29 грузинским семьям.

Тбилисский мэр Каха Каладзе распорядился предоставить 29 семьям, живущим в аварийных домах города, квартиры в новом жилом корпусе, который возведен на месте аварийного здания.

Он отметил, что вместо трехэтажного дома по улице Калоубани 18 появится 10-этажный жилой корпус.

"Семьи, которым муниципалитет оплачивает съемные квартиры, вернутся в отремонтированные современные жилые дома. В новопостроенном корпусе отремонтированные квартиры получат 29 семей"

- Каха Каладзе

Глава города подчеркнул, что сейчас завершен демонтаж аварийного дома, следующий этап – работы по обустройству фундамента.

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