Жителей аварийного корпуса в Тбилиси переселят в новые дома

Каха Каладзе распорядился переселить жителей аварийного корпуса в Тбилиси в новые квартиры. Апартаменты предоставят 29 грузинским семьям.
Тбилисский мэр Каха Каладзе распорядился предоставить 29 семьям, живущим в аварийных домах города, квартиры в новом жилом корпусе, который возведен на месте аварийного здания.
Он отметил, что вместо трехэтажного дома по улице Калоубани 18 появится 10-этажный жилой корпус.
"Семьи, которым муниципалитет оплачивает съемные квартиры, вернутся в отремонтированные современные жилые дома. В новопостроенном корпусе отремонтированные квартиры получат 29 семей"
- Каха Каладзе
Глава города подчеркнул, что сейчас завершен демонтаж аварийного дома, следующий этап – работы по обустройству фундамента.