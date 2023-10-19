Жителей аварийного корпуса в Тбилиси переселят в новые дома

Опубликовано: 4:35, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каха Каладзе распорядился переселить жителей аварийного корпуса в Тбилиси в новые квартиры. Апартаменты предоставят 29 грузинским семьям.

Тбилисский мэр Каха Каладзе распорядился предоставить 29 семьям, живущим в аварийных домах города, квартиры в новом жилом корпусе, который возведен на месте аварийного здания.

Он отметил, что вместо трехэтажного дома по улице Калоубани 18 появится 10-этажный жилой корпус.

"Семьи, которым муниципалитет оплачивает съемные квартиры, вернутся в отремонтированные современные жилые дома. В новопостроенном корпусе отремонтированные квартиры получат 29 семей"

- Каха Каладзе

Глава города подчеркнул, что сейчас завершен демонтаж аварийного дома, следующий этап – работы по обустройству фундамента.