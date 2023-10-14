Физули стал домом для еще 29 азербайджанских семей

Опубликовано: 10:32, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Число жителей Физули сегодня увеличилось до 928 человек. Из Баку в город переезжают в субботу 28 семей.

Возвращение граждан Азербайджана в освобожденные и восстановленные города продолжается, в этом октябре многие бывшие вынужденные переселенцы переезжают в родной город Физули.

Сегодня в Физули из Баку возвращаются 28 семей – 117 человек. Караван автомобилей выдвинулся утром из столичного ЖК "Гобу Парк 3". Азербайджанцы, многие годы назад уехавшие из родных мест теперь имеют возможность вернуться, на освобожденных территориях их ждут свежеотстроенные дома. Семьи, которые 14 октября выехали в Физули, ранее узнали свои новые адреса, для этого была проведена жеребьевка.

В октябре в Физули переедет свыше 100 семей. На данный момент в городе проживают 258 семей - 928 человек.