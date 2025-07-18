Создавать альтернативные транспортные маршруты в ЕАЭС призвали в Казахстане

Казахстан на заседании Евразийского межправительственного совета отметил важность создания альтернативных маршрутов, которые будут интересны странам ЕАЭС.

В Евразийском экономическом союзе следует прорабатывать альтернативные транспортные маршруты, такое заявление на заседании Евразийского межправительственного совета сделал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Он отметил актуальность интеграции проекта железнодорожной линии через Афганистан в Пакистан в действующую систему евразийских маршрутов.

"Необходимо изучить вопрос создания альтернативных маршрутов, в которых были бы заинтересованы все государства региона. В этой связи хотели бы обратить внимание на проект железной дороги Тургунди - Герат"

– Олжас Бектенов

Он пояснил, что эта магистраль способна обеспечить до 10 млн т грузоперевозок в направлении порта Карачи в Пакистане, также внимания достойны другие крупные проекты в Афганистане.

Кроме того, премьер Казахстана указал на то, что значимость МТК "Север - Юг" растет с каждым годом, растут возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор).