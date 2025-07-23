Вестник Кавказа

В сотрудничестве с ЕАЭС заинтересованы многие страны – Мишустин

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Все больше государств проявляют интерес к расширению кооперацию с ЕАЭС. Новые связи помогут нарастить товарооборот и углубить экономические связи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии отметил, что кооперация с ЕАЭС интересна многим странам.

"Число стран, которые хотят расширять кооперацию с Союзом, – растет. В мае – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. А "на полях" саммита в Минске – подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией"

– Михаил Мишустин

Реализация этих соглашений позволит расширить экономические связи, поспособствует увеличению товарооборота, откроет для экспортеров новые растущие рынки Глобального Юга.

В рамках ЕАЭС для свободного движения товаров, услуг и капитала, необходимо наращивать интеграцию и снимать ограничения, добавил российский премьер.

