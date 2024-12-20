Совет Европы очень беспокоит ситуация в Грузии

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе охарактеризовал как "очень сложную" нынешнюю ситуацию в Грузии. По его словам, у СЕ есть план, который поможет поддержать европейские устремления грузинского народа.

Текущая ситуация в Грузии очень непростая с точки зрения Совета Европы, сообщил генсек СЕ Ален Берсе.

Он уточнил, что команда Совета Европы действует в данный момент в Тбилиси. У СЕ, отметил Берсе, разработан и план действий, который призван поддержать "европейские устремления" жителей страны. Дипломат подчеркнул, что в Грузии на сегодня сложилась "очень сложная и очень тревожная" ситуация.

Ближайший год, заявил Берсе, станет решающим: за это время можно будет понять, в каком направлении может развиваться работа с Тбилиси.

Генсек заверил, что Совет Европы стремится восстановить диалог и совместную работу с Грузией, которая входит в число членов СЕ. Он подчеркнул, что Грузия и Совет Европы должны "работать вместе".

"Мы хотим, чтобы развитие шло в правильном направлении, мы хотим больше говорить о ценностях, демократии и верховенстве закона"

– Ален Берсе