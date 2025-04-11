Вестник Кавказа

Глава МИД Грузии поедет на сессию Комитета министров Совета Европы

Глава МИД Грузии поедет на сессию Комитета министров Совета Европы
© Фото: сайт МИД Грузии
Мака Бочоришвили примет участие в сессии Комитета министров Совета Европы. Глава МИД Грузии проведет двусторонние встречи с иностранными коллегами.

Руководитель грузинской дипломатии Мака Бочоришвили представит страну на 134-й сессии Комитета министров Совета Европы.

Ожидается, что глава внешнеполитического ведомства Грузии выступит перед участниками сессии и примет участие в тематической дискуссии.

Помимо этого, в рамках поездки у министра иностранных дел Грузии состоятся двусторонние переговоры с зарубежными коллегами.

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