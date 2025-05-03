Грузия предложила ЕС перезагрузку

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили намерен обсудить с представителями стран ЕС перезагрузку отношений Грузии и Евросоюза на саммите в Будапеште.

Тема перезагрузки отношений Грузии с ЕС будет затронута спикером грузинского парламента Шалвой Папуашвили на саммите, который проходит сегодня в Будапеште, рассказал один из участников делегации, глава парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили.

"Здесь мы также поговорим о том, как мы представляем себе перезагрузку этих отношений: как мы к этому пришли, где находимся сейчас, куда можем двигаться и какие шаги можем предпринять с обеих сторон в будущем, чтобы восстановить эти отношения"

– парламентарий

Махашвили пояснил, что логика текущих геополитических изменений говорит о необходимости проактивного и плодотворного диалога сторон и уж никак не инфантилизма, который проявляют бюрократы в Брюсселе.

Кроме того, депутат высказался относительно главной темы саммита. По его словам, участникам события нужно понять, каково место ЕС в условиях текущих геополитических изменений, которые затронули весь мир, что можно сделать, относясь при этом с максимальным уважением к идентичности и традициям национальных государств.