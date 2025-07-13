ШОС заинтересована в наращивании связей с ОДКБ

В ШОС хотят нарастить связи с ОДКБ. В организации отметили, что нацелены на сотрудничество со всеми структурами, разделяющими ее цели и принципы.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) собирается поступательно наращивать многоплановые связи с ОДКБ. Об этом сообщил генсекретарь ШОС Нурлан Ермекбаев.

В интервью изданию "Союзники. ОДКБ" он отметил, что ШОС нацелена на взаимодействие со всеми структурами, у которых одинаковые с ней цели и принципы.

"Намерены и далее поступательно наращивать многоплановые связи [с ОДКБ]. ШОС – открытая организация, готовая к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми международными структурами, которые разделяют наши цели и принципы"

– генсек ШОС

Он подчеркнул, что ШОС и ОДКБ продолжают обновлять правовую базы своего взаимодействия с упором на повышение практической отдачи.

"На регулярной основе проводим встречи высших должностных лиц в формате ОДКБ – СНГ – ШОС. Представители Секретариата ШОС приглашаются в качестве наблюдателей на учения, проводимые под эгидой ОДКБ"

– глава организации

Он также обратил внимание на то, что ШОС активным образом действует и на региональном треке.