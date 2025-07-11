Ереван подтвердил заявку на членство в ШОС

Ереван планирует вступить в ШОС. Согласно позиции властей республики, это решение отражает сбалансированную внешнюю политику страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поведал, что страна подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

"Мы обратились с заявкой на членство в ШОС. Это укладывается в логику нашей сбалансированной внешней политики"

– Никол Пашинян

По словам Пашиняна, в ШОС намерены отказаться от статуса наблюдателя, что является одним из мотивов для перехода Еревана на новый уровень взаимодействия с организацией.

Напомним, что о желании вступить в ШОС сообщили в дипломатическом ведомстве Армении 3 июля.