Армения получит 2,5 млрд евро от Евросоюза

ЕС пообещал предоставить Армении 2,5 млрд евро инвестиций. Средства будут выделены в рамках программы "Глобального портала".

Европейский союз выделит Армении 2,5 млрд евро инвестиций в рамках программы "Глобального портала". Об этом сказано в заявлении, распространенном после встречи ЕС-Армения в Брюсселе на высшем уровне.

Обещания поддержать Армению и выделить ей существенную финансовую и техническую помощь подтвердили на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

"В рамках стратегии "Глобального портала" ожидается, что инвестиции ЕС в Армению достигнут €2,5 млрд <...>"

– итоговое заявление

При этом в документе не уточняется, когда именно это должно произойти.

Фон дер Ляйен и Кошта также приветствовали усилия республики Южного Кавказа по интеграции в ЕС и пообещали ей прогресс в либерализации визового режима.

Кроме того, участники встречи поддержали недавнее политическое соглашение по тексту повестки нового партнерства ЕС-Армения, что должно стать важной вехой в общей приверженности углублению отношений.