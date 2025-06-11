Вестник Кавказа

Премьер Армении направляется в Брюссель

Премьер Армении направляется в Брюссель
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом, в столице ЕС он встретится с Урсулой фон дер Ляйен, Антонио Коштой и комиссаром ЕС по вопросам расширения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 июля совершит рабочий визит в Брюссель, информирует пресс-служба правительства республики.

На понедельник планируется трехсторонняя встреча Пашиняна с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антонио Коштой.

Также в планах армянского премьера встреча с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Кроме того, в Брюсселе Пашинян проведет встречу с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

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