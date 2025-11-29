Шойгу и глава МИД Китая встретятся завтра в Москве

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и глава МИД Китая Ван И завтра встретятся в Москве, рассказали в пресс-службе аппарата СБ РФ.
В сообщении отметили, что консультации будут посвящены вопросам стратегической безопасности.
"Делегацию России возглавит секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, делегацию Китайской Народной Республики – член политбюро, руководитель канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел КНР Ван И"
– пресс-служба СБ РФ
Что касается повестки встречи, то ее участники намерены поговорить на актуальные темы, связанные с безопасностью в мире и в регионе. Рассмотрена будет также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поднят будет и ряд вопросов российско-китайской повестки, включая сотрудничество в военной и военной-технической областях, а также взаимодействие между правоохранителями и спецслужбами РФ и КНР.