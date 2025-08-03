Вестник Кавказа

Сочинский аэропорт восстановил расписание рейсов

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Сочи восстановилось расписание авиарейсов. Ранее в воздушной гавани были введены ограничения, самолеты уходили на запасные аэродромы.

В сочинском международном аэропорту после введенных в ночь на 3 августа ограничений восстановилось расписание авиарейсов.

Отмечается, что в настоящее время аэропорт города-курорта в Краснодарском крае функционирует в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе гавани.

Стоит добавить, что из-за введенных ранее ограничений 6 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Помимо этого, 26 авиарейсов были задержаны, однако в понедельник количество уменьшилось до 7.

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