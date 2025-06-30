Сочи и Сухум может связать морское сообщение

Состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, на ней стороны обсудили возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом.
"Основной темой обсуждения стало создание регулярного морского маршрута между Сухумом и Сочи. Стороны рассмотрели варианты организации устойчивого и доступного транспортного сообщения между столицей Абхазии и российским курортом"
– пресс-служба президента Абхазии
В выездном совещании приняла участие директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко. По ее словам, порт Сочи готов к запуску рейса, а порт Сухума требует доработок, завершить которые планируется к 13 июля.
Вскоре между городами состоится тестовый рейс, его выполнит "Комета 120М".