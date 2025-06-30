Вестник Кавказа

Сочи и Сухум может связать морское сообщение

Морской вокзал
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти РФ и Абхазии обсуждают возможный запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом. Регулярный маршрут может появиться после реконструкции Сухумского порта.

Состоялась встреча президента Абхазии Бадры Гунба и первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, на ней стороны обсудили возможность организации регулярного морского сообщения между Сочи и Сухумом.

"Основной темой обсуждения стало создание регулярного морского маршрута между Сухумом и Сочи. Стороны рассмотрели варианты организации устойчивого и доступного транспортного сообщения между столицей Абхазии и российским курортом"

– пресс-служба президента Абхазии

В выездном совещании приняла участие директор Азово-Черноморского филиала ФГУП "Росморпорт" Анна Фоменко. По ее словам, порт Сочи готов к запуску рейса, а порт Сухума требует доработок, завершить которые планируется к 13 июля.

Вскоре между городами состоится тестовый рейс, его выполнит "Комета 120М".

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