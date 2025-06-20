Вестник Кавказа

Аэропорт в Сухуме обслужил 10,5 тыс пассажиров с момента открытия

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии два месяца назад начала работать Сухумский аэропорт. За это время пассажиропоток составил 10,5 тыс человек.

Пассажиропоток единственного аэропорта в Абхазии – Сухумского аэропорта – с 1 мая по 1 июля превысил 10 тыс человек.

Всего воздушная гавань обслужила 10,5 тыс пассажиров и 78 авиарейсов.

В настоящее время самолет в Сухум летают из трех российских городов: Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск. В сутки аэропорт в Абхазии принимает 2-3 рейса.

Сухумский аэропорт принимает как небольшие, так и широкофюзеляжные самолеты. В планах расширить маршрутную сеть аэропорта и нарастить поток туристов, прибывающих из России воздушным путем.

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