Самолеты связали Сухум и Ханты-Мансийск

В минувшие выходные было запущено авиасообщение между Сухумом и Ханты-Мансийском. Самолеты между городами будут летать дважды в неделю.

Новые рейсы между РФ и Абхазией были запущены 28 июня, в Сухум прибыл первый самолет из Ханты-Мансийска.

На первом рейсе в Абхазию прилетела группа российских блогеров и журналистов. Рейс запущен авиакомпанией "РусЛайн", маршрут Ханты-Мансийск – Саратов – Сухум. Выполнять полеты на данном направлении перевозчик будет каждый понедельник и субботу. Рейс включен в расписание до конца октября, полеты выполняются на 50-местных самолетах.

"Это знаковое событие, которое открывает множество возможностей для туристического обмена и деловых поездок, развития связей между нашими городами"

– глава управления транспорта Минэнерго Абхазии Астамур Бганба

В республике ранее сообщали, что заинтересованы в расширении маршрутной сети с городами России.