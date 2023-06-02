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Синоптик: в Краснодарский край приходит лето

Синоптик: в Краснодарский край приходит лето
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Погода в Краснодарском крае начинает улучшаться. В субботу начнется солнечная и теплая погода, дожди уходят в прошлое.

Пятница станет последним днем, когда на Кубани будет ощущаться влияние циклона, в выходные в регионе будет солнечно и тепло.

«Сегодня Кубань будет ощущать влияние уходящего на северо-восток циклона. Облаков в небе станет меньше, но короткие дожди, местами с грозами, еще пройдут»

– ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус

В пятницу в Краснодаре плюс 25, в субботу теплее, погода придет к климатической норме. Дождей в выходные не ожидается.

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