Синоптик: в Краснодарский край приходит лето

Опубликовано: 10:34, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Краснодарском крае начинает улучшаться. В субботу начнется солнечная и теплая погода, дожди уходят в прошлое.

Пятница станет последним днем, когда на Кубани будет ощущаться влияние циклона, в выходные в регионе будет солнечно и тепло.

«Сегодня Кубань будет ощущать влияние уходящего на северо-восток циклона. Облаков в небе станет меньше, но короткие дожди, местами с грозами, еще пройдут»

– ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус

В пятницу в Краснодаре плюс 25, в субботу теплее, погода придет к климатической норме. Дождей в выходные не ожидается.