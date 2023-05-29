Азовское море прогрелось для купания

Опубликовано: 16:33, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азовское море местами уже стало достаточно теплым для купания, повезло тем, кто начнет июнь с отпуска в Ейске. Черное море остается прохладным, купальный сезон начнется позже.

Купальный сезон на некоторых курортах Азовского моря уже можно открывать - вода прогрелась до плюс 22.

Синоптики сообщают, что Азовское море достигло заветных 22 градусов - можно открывать купальный сезон 2023 года. Такая температура воды зафиксирована 29 мая в районе Ейска и Приморско-Ахтарска.

Купаться в Черном море можно будет через пару недель, сегодня наиболее теплая вода в море возле Геленджика - плюс 20. Море в Анапе, Новороссийске, Туапсе прогрелось до 18 градусов. Холоднее всего вода в Сочи - всего плюс 17.

В ближайшие дни в Краснодарском крае продолжится штормовая погода с сильным ветром, это также скажется на скорости прогрева морской воды.

Отметим, что курорты Азовского моря лучше всего подходят для пляжного отдыха в июне.