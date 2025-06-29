Вестник Кавказа

Сильное землетрясение произошло на юге Казахстана

Сильное землетрясение произошло на юге Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зарегистрированы сегодня днем в южной части Казахстана. Их ощутили жители 12 населенных пунктов в Жамбалской области.

Сейсмологи сообщили о землетрясении, которое случилось во вторник на юге Казахстана. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Национального научного центра сейсмологических исследований и информации.

Подземные толчки были зарегистрированы в 14.30 по времени Астаны, то есть 12.30 мск. Они были сильными: природный катаклизм ощутили жители трех городов (Тараз, Шу и Каратау) и 9 сел в Жамбылской области.

Интенсивность разнилась от двух до шести баллов. Очаг землетрясения находился на расстоянии 334 км в юго-западном направлении от Алматы, на территории Казахстана.

Информации о том, есть ли в результате подземных толчков жертвы и разрушения, нет.

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