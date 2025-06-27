Сильное землетрясение произошло в море у берегов Турции

Подземные толчки были зафиксированы сегодня вечером в Средиземном море, неподалеку от побережья Турции. Как установили сейсмологи, их магнитуда составила 5.

Землетрясение случилось сегодня неподалеку от берегов Турции в море, рассказали в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции.

Согласно его данным, подземные толчки были зарегистрированы в Средиземном море. Ближайшая к месту землетрясения точка на суше расположена в провинции Мугла, это район Датча. Магнитуда достигала 5.

Расстояние от берега до эпицентра землетрясения составляло 188 км. Глубина залегания – 7 км.