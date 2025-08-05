Вестник Кавказа

Сильная жара в Дагестане привела к росту числа пациентов с инсультом

Палата в больнице
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане увеличилось количество пациентов с инсультом. У них стали чаще фиксировать острые состояния. В зоне риска могут оказаться и здоровые граждане.

Сильная жара, установившаяся в Дагестане, вызвала увеличение количества пациентов с инсультом. В Республиканской клинической больнице заявили о росте таких людей на 10%.

Как пишет пресс-служба медицинского учреждения, у пациентов стали чаще фиксировать острые состояния, в том числе резкие скачки давления, а также головные боли.

Главврач больницы Магомед Иманалиев сообщил, что больше всего с инсультом поступает пожилых граждан, однако в зоне риска могут оказаться и полностью здоровые люди.

Он добавил, что распознать инсульт можно по головокружению, тошноте, внезапной слабости, ухудшению зрения, замедлению и нечеткости речи. Врач в таком случае посоветовал ехать в больницу сразу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.