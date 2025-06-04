Си Цзиньпин завершил визит в Казахстан

Китайский лидер завершил визит в Казахстан, где он принял участие в саммите "Китай — Центральная Азия". Токаев попрощался с Си Цзиньпином в аэропорту.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина утром в среду.

Лидеры Казахстана и Китая тепло попрощались, передает пресс-служба Акорды.

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан 16 июня, он принял участие во втором саммите "Китай — Центральная Азия" совместно с главами государств региона.

Между Казахстаном и Китаем по итогам встречи подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, связанных с сотрудничеством в различных сферах - энергетике, туризме, науке, аэрокосмической отрасли, цифровизации, медицине, сельском хозяйстве и других.

Заключено несколько десятков инвестиционных соглашений на общую сумму порядка $25 млрд.