Вестник Кавказа

Си Цзиньпин завершил визит в Казахстан

Си Цзиньпин завершил визит в Казахстан
© Фото: Акорда
Китайский лидер завершил визит в Казахстан, где он принял участие в саммите "Китай — Центральная Азия". Токаев попрощался с Си Цзиньпином в аэропорту.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту председателя КНР Си Цзиньпина утром в среду.

Лидеры Казахстана и Китая тепло попрощались, передает пресс-служба Акорды. 

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан 16 июня, он принял участие во втором саммите "Китай — Центральная Азия" совместно с главами государств региона.

Между Казахстаном и Китаем по итогам встречи подписано 24 межправительственных и межведомственных документа, связанных с сотрудничеством в различных сферах - энергетике, туризме, науке, аэрокосмической отрасли, цифровизации, медицине, сельском хозяйстве и других.

Заключено несколько десятков инвестиционных соглашений на общую сумму порядка $25 млрд.

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