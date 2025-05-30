Президент США заявил о симпатии к Си Цзиньпину

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что всегда симпатизировал председателю КНР Си Цзиньпину. При этом глава Белого дома назвал его несговорчивым.

Президент США Дональд Трамп полагает, что у него сложились хорошие отношения с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

При этом Дональд Трамп отметил, что с Си Цзиньпином очень тяжело вести переговоры.

"Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину, но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку!"

- Дональд Трамп

Напомним, что уже на этой неделе может состояться телефонный разговор лидеров США и Китая. Об этом рассказала официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

До этого глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что переговоры США и Китая "зашли в тупик" и что единственным реальным выходом из него может стать беседа Дональда Трампа и Си Цзиньпина.