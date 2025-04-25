Вестник Кавказа

Си Цзиньпин поздравил президента России с успешным проведением Дня Победы

Си Цзиньпин и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Президент РФ Владимир Путин получил поздравление от председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением мероприятий, приуроченных к 80-летнему юбилею Победы. Российского лидера также ждут с визитом в Китае.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением Дня Победы после приема, который российский лидер дал от своего имени в честь глав делегаций, приехавших в Москву на празднование 80-летнего юбилея Победы.

"Хочу вас поздравить с успешным проведением Дня Победы. У нас были очень успешные переговоры"

- Си Цзиньпин

Он также заявил, что ждет российского президента в Китае.

Напомним, что накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели в Кремле масштабную встречу. Они подписали два совместных заявления и несколько документов, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки – ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу и другое.

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