Северо-Кавказский филиал Пушкинского музея прекратит работу 1 января 2026 года

В Пушкинском музее сообщили о том, что три филиала ГМИИ прекратят работу к началу следующего года. Перестанет существовать, в том числе, Северо-Кавказский филиал музея.

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина с 1 января 2026 года прекратит работу трех филиалов: Балтийского, Северо-Кавказского и Уральского, передает "Интерфакс".

Закрыть филиалы было решено в связи с тем, что они располагались в помещениях, не подходящих для выставочной деятельности.

"Указанные филиалы располагались в арендованных помещениях, не подходящих для организации экспозиционно-выставочной деятельности"

– Минкультуры РФ

Рассматривался вариант выделения музею помещений для постоянных экспозиций, однако предлагаемые здания, имеющие статус объект культурного наследия, требовали капитального ремонта и значительных затрат, чего Пушкинский музей не мог обеспечить.

"Отсутствие перспектив решения вопроса о создании условий для деятельности филиалов привело к выводу о нецелесообразности сохранения филиалов в структуре Пушкинского музея"

– министерство

В ГМИИ отметили, что регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе.

Северо-Кавказский филиал Пушкинского музея находится во Владикавказе.