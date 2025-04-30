Северо-Кавказский филиал Пушкинского музея прекратит работу 1 января 2026 года

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина с 1 января 2026 года прекратит работу трех филиалов: Балтийского, Северо-Кавказского и Уральского, передает "Интерфакс".
Закрыть филиалы было решено в связи с тем, что они располагались в помещениях, не подходящих для выставочной деятельности.
"Указанные филиалы располагались в арендованных помещениях, не подходящих для организации экспозиционно-выставочной деятельности"
– Минкультуры РФ
Рассматривался вариант выделения музею помещений для постоянных экспозиций, однако предлагаемые здания, имеющие статус объект культурного наследия, требовали капитального ремонта и значительных затрат, чего Пушкинский музей не мог обеспечить.
"Отсутствие перспектив решения вопроса о создании условий для деятельности филиалов привело к выводу о нецелесообразности сохранения филиалов в структуре Пушкинского музея"
– министерство
В ГМИИ отметили, что регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе.
Северо-Кавказский филиал Пушкинского музея находится во Владикавказе.