Город-спутник Владикавказа начнут строить в следующем году

Строительство города-спутника Владикавказа, который будет называться "Долина Симд", стартует уже в следующем году. Здесь будут созданы не только жилые дома и социальные объекты, но и рабочие места.

Запуск строительства города-спутника Владикавказа под названием "Долина Симд" назначен на 2026 год, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

Сегодня место, где разместится "Долина Симд", посетил первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.

Сообщается, что на площади в 265 га построят порядка миллиона квадратных метров жилья, а также необходимые объекты социальной инфраструктуры на 36 тыс человек. В городе-спутнике будут работать три школы и шесть детских садов, а также футбольная и теннисная академии, ФОК с бассейном.

По словам первого вице-премьера правительства Северной Осетии Георгия Атарова, в данный момент специалисты работают над документацией. Разрешение на строительство может быть выдано к концу года, после чего стартуют инженерные работы.

"В основную фазу войдем, скорее всего, в следующем году. Что касается источников финансирования, ведутся переговоры с кредитно-финансовыми организациями"

– Атаров

Чиновник обратил внимание на значимость этого проекта, а именно на его социальную сторону, подчеркнув, что республика нуждается в нем. Он также добавил, что "Долину Симд" планируется построить за 10-15 лет.

Город-спутник будет связан с продленной благоустроенной набережной Терека, в результате будет действовать новый маршрут для туристов. Его протяженность превысит 15 км.

"Отличительной чертой проекта является то, что здесь будет построено жилье, социальные объекты, а также созданы рабочие места. Это позволит людям жить комфортно на территории и одновременно работать, пользуясь всей инфраструктурой. Не менее важно и то, что проект позволит реализовать и программу расселения из аварийного жилого фонда"

– Ломакин