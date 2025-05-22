Шесть университетов Азербайджана вошли в топ-1000 вузов мира

В глобальный рейтинг вузов QS 2026 попали девять университетов Азербайджана, шесть из них – в топ-1000.

Сразу шесть университетов Азербайджана впервые в истории вошли в топ-1000 вузов мира QS 2026.

Самая высокая позиция в рейтинге – у Бакинского государственного университета. БГУ занял 688 место, рост за год составил почти 300 позиций.

Также почти на полсотни пунктов укрепил позиции Азербайджанский государственный экономический университет, достигнув 801 места. Университет нефти и промышленности расположился на 851 месте.

Еще три вуза страны впервые попали в топ-1000, также три университета страны, впервые оказавшиеся в рейтинге, расположились за пределами глобальной тысячи.

Отметим, что по числу "новичков" рейтинга Азербайджан занял второе место в мире.