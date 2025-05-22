Вестник Кавказа

Шесть университетов Азербайджана вошли в топ-1000 вузов мира

Шесть университетов Азербайджана вошли в топ-1000 вузов мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В глобальный рейтинг вузов QS 2026 попали девять университетов Азербайджана, шесть из них – в топ-1000.

Сразу шесть университетов Азербайджана впервые в истории вошли в топ-1000 вузов мира QS 2026. 

Самая высокая позиция в рейтинге – у Бакинского государственного университета. БГУ занял 688 место, рост за год составил почти 300 позиций. 

Также почти на полсотни пунктов укрепил позиции Азербайджанский государственный экономический университет, достигнув 801 места. Университет нефти и промышленности расположился на 851 месте. 

Еще три вуза страны впервые попали в топ-1000, также три университета страны, впервые оказавшиеся в рейтинге,  расположились за пределами глобальной тысячи. 

Отметим, что по числу "новичков" рейтинга Азербайджан занял второе место в мире.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.