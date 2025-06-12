Алиев и Эрдоган открыли "Азербайджанский квартал" в Кахраманмараше

В турецком городе Кахраманмараш в эти минуты проходит церемония открытия "Азербайджанского квартала", который был построен при непосредственном участии Азербайджана. В ней принимают участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открывают "Азербайджанский квартал" в турецком городе Кахраманмараш, который пострадал от землетрясения в феврале 2023 года. Квартал был построен при непосредственном участии Азербайджана.

Во время церемонии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, после чего был показан видеоролик, посвященный "Азербайджанскому кварталу".

Затем на открытии выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он заявил, что азербайджанский народ воспринял землетрясение, которое произошло 6 февраля 2023 года, как собственную трагедию.

"С первого дня десятки тысяч азербайджанцев пришли в пункты сбора гуманитарной помощи в Баку, различных городах Азербайджана, чтобы выполнить свой братский долг, и начали оказывать братскую помощь"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул также, что Азербайджан всегда находился рядом с Турцией, а Турция всегда была рядом с Азербайджаном.

"Мое участие сегодня с моим дорогим братом в открытии "Азербайджанского квартала" еще раз свидетельствует о нашем единстве и дружбе"

– Ильхам Алиев