Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Кахраманмараше

Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла сегодня в турецком Кахраманмараше.

Сегодня в турецком городе Кахраманмараш прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию сегодня. Он прилетел с рабочим визитом в международный аэропорт Кахраманмараш. Там в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, сегодня в Кахраманмараше состоится торжественное открытие квартала "Азербайджан", который был возведен при непосредственном участии Азербайджана в городе, сильно пострадавшем от землетрясения в феврале 2023 года.