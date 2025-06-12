Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Кахраманмараше

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Кахраманмараше
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Встреча президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла сегодня в турецком Кахраманмараше.

Сегодня в турецком городе Кахраманмараш прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию сегодня. Он прилетел с рабочим визитом в международный аэропорт Кахраманмараш. Там в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Ильхама Алиева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, сегодня в Кахраманмараше состоится торжественное открытие квартала "Азербайджан", который был возведен при непосредственном участии Азербайджана в городе, сильно пострадавшем от землетрясения в феврале 2023 года.

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