Шесть автомобилей попали в аварию в Кабардино-Балкарии

В Лескенском районе КБР произошла авария с участием шести машин. В результате пострадали пять человек, их жизни ничего не угрожает.

Крупная автоавария произошла сегодня на трассе в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, столкнулись шесть автомобилей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В надзорном органе заявили, что в происшествие были вовлечены легковые машины и грузовые транспортные средства. Там же добавили, что в результате ДТП пострадали пять человек.

В прокуратуре также отметили, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Уточняется, что все раненые в ходе автоаварии доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Прокуратура республики взяла под свой контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.