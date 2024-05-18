Сертификаты Роскачества "халяль" готовы принимать еще две страны

Российские сертификаты "халяль" начнут принимать в Индонезии и Малайзии. Соответствующие переговоры представители стран провели сегодня с Роскачеством.
Индонезия и Малайзия выразили готовность принимать российские сертификаты "халяль", рассказал замглавы Роскачества Александр Чумак.
На форуме "Россия - Исламский мир", который проходит в Казани, состоялись переговоры, пояснил он.
"Сегодня провели переговоры с Малайзией, Индонезией, (они) готовы принимать наши сертификаты ("халяль"). Для этого нужно собрать пакет документов, убедить коллег, что наша система не хуже, чем система этих стран, и приступить к поставкам продукции"
– замглавы Роскачества
Сегодня халяльная продукция из РФ поступает в ряд стран, основные покупатели Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран.
Сертификаты Роскачества на данный момент принимают в ОАЭ и Алжире, добавил Чумак, передает ТАСС.