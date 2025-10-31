Вестник Кавказа

Серийное производство боевого танка Altay началось в Турции

Серийное производство боевого танка Altay началось в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ежегодно в Турции планируется производить почти 100 танков Altay. Со временем они должны будут полностью заменить в армии республики устаревающие танки Leopard 1 и M60.

В Турции на этой неделе запустили серийное производство боевого танка Altay. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Первые две танка уже переданы Вооруженным силам республики. Это произошло на открытии завода BMC по производству танков и бронетехники нового поколения в Анкаре.

Председатель ВМС Фуат Тосяли отметил, что новое предприятие сможет ежемесячно выпускать 8 танков Altay и примерно 10 бронемашин 8х8 Altug.

На заводе ежегодно планируется создавать до 96 танков Altay. На первых 85 танках будут установлены двигатели и трансмиссии южнокорейского производства, а в дальнейшем планируется перейти на турецкую силовую установку BMC Power BATU.

Ожидается, что Altay постепенно вытеснит в турецкой армии устаревающие танки Leopard 1 и M60.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.