В Турции отозвали лицензию популярной среди россиян платежной системы

Платежный сервис Papara оказался вне закона в Турции: ЦБ страны отозвал лицензию после уголовного дела в отношении главы компании.

ЦБ Турции отозвал лицензию платежной системы Papara, которую часто используют россияне, передает Resmi Gazete.

"Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере"

– Resmi Gazete

Сервис стал активно использоваться россиянами на фоне блокировки банковских карт за границей. Через приложение можно было открыть счет онлайн, используя загранпаспорт.

Отметим, что Papara оказалась в центре уголовного дела, которое было начато весной этого года в Турции. Правоохранители задержали главу Papara Ахмеда Карслы, который проходит фигурантом в деле об отмывании средств от нелегальных азартных игр. Было изъято свыше $128 млн.