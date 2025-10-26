Турция пока не соответствует стандартам для членства в ЕС – Мерц

Германия поддерживает стремление Турции в Евросоюз, но на данный момент не все шаги турецких властей соответствуют стандартам ЕС, заявил Мерц.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что Турция не выполнила все необходимые для присоединения к Евросоюзу критерии. Заявление он сделал в рамках совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

"Я лично и правительство Германии рассматриваем Турцию как страну, тесно связанную с Европейским союзом. Мы хотим и дальше прокладывать путь в Европу"

– Фридрих Мерц

Политик добавил, что о своем намерении выступить за соответствующий стратегический диалог на европейском уровне он сообщил президенту Турции.

Путь в ЕС пролегает через соблюдение Копенгагенских критериев, напомнил канцлер.

"В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения. Диалог по этому вопросу продолжается и будет продолжаться"

– Фридрих Мерц

Он отметил, что готовятся соответствующие доклады Еврокомиссии. Также Мерц подчеркнул, что Германия и Европа в целом должны стремиться к расширению стратегического партнерства с Турцией.