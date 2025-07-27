Сергей Меликов призвал Дагестан сообща бороться с коррупцией

Жители Дагестана должны помогать властям в противостоянии коррупционерам, призвал глава республики Сергей Меликов на заседании антикоррупционной комиссии.

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов на заседании антикоррупционной комиссии призвал простых дагестанцев бороться с коррупцией наравне с полицией и спецслужбами.

"Борьба с коррупцией – это не только задача правоохранительных органов, но и всего общества. Игнорировать – значит подвергать опасности наши общие цели, обрекая на провал важнейшие для республики начинания"

– Сергей Меликов

Он подчеркнул, что коррупция вредит не только развитию республики, но и авторитету дагестанских властей, а также понижает приток инвестиций в Дагестан. Меликов обратил внимание, что принятие решений по минимизации коррупционных рисков не всегда реализуется на практике, так как коррупционеры создают новые схемы для своего нелегального обогащения.

"На проблемах, на бедах, на существующих трудностях пытаются добавить некую долю, непонятный индекс, который понятным становится в последующем: когда проводятся проверки и возбуждаются уголовные дела"

– Сергей Меликов.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел РД Леонид Можеровцев, как пишет РИА Дагестан, рассказал, что за январь-июнь в республике было зафиксировано 467 актов коррупции, причем 327 имеют статус тяжких и особо тяжких правонарушений. Суммарный ущерб только по завершенным уголовным делам превышает 150 млн рублей.