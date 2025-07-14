Сергей Меликов объяснил причины перебоев с электричеством

Причиной перебоев в электроснабжении Дагестана стала жара, установившаяся в регионе – власти республики вновь столкнулись с авариями и отключениями света, и хотя их вдвое меньше, чем в минувшем году, поводов для гордости нет.

В Дагестане вновь начались перебои в электроснабжении – их причиной стала установившаяся в регионе жара и как следствие – резкий рост потребления электричества, с которым не справляются электросети, написал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

"У каждого своя боль: кто-то теряет продукты в отключившемся холодильнике или технику из-за скачков напряжения. Людям не важно, почему это происходит – им нужно, чтобы в XXI веке дома просто был свет. …прекрасно понимаю, насколько раздражает эта ситуация, и полностью разделяю ваши эмоции"

- Сергей Меликов

Глава региона отметил, что с учетом жары система работает на пределе: только за последние 10 дней энергетики шесть раз отмечали превышение максимального уровня ее нагрузки, и эти показатели стали рекордными за последние годы.

Несмотря на все усилия, пока электросети "Дагэнерго"к таким нагрузкам не готовы.

Решения по их модернизации принимаются на разных уровнях, но не так быстро, как хотелось бы. Тем не менее – результаты уже есть: аварий в этом году в два с лишним раза меньше, а сами специалисты отмечают общее снижение количества отключений по сравнению с предыдущими годами.

Но проблема по-прежнему стоит остро. Сети изношены, объём инвестиций в их модернизацию недостаточен, а хаотичная и незаконная застройка усугубляет эти проблемы, добавил глава региона.