Дагестанские электросети нуждаются в модернизации – власти

Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов предупредил о повышенной нагрузке на энергосистему Дагестана, которая создавалась в расчете на совсем иные объемы потребления, и обратил внимание на необходимость обновления инфраструктуры.

Нагрузка на сети энергоснабжения в Дагестане в последнее время значительно увеличилась в связи с экономическим ростом и развитием бизнеса в республике, однако энергетическая инфраструктура не была рассчитана на такие нагрузки, рассказал председатель регионального правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Растет экономика, уровень жизни, подключается все большее число объектов инфраструктуры"

– Абдулмуслимов

Он напомнил, что ежегодно Дагестан посещают порядка 2 млн туристов, которые останавливаются в гостиницах, используют бытовые приборы, для них открываются новые точки общепита и так далее.

Председатель правительства привел и еще один пример: по его словам, в 2016 году в Дагестане насчитывало 25 га теплиц, сейчас показатель составляет 700 га. Экономика республики развивается, но увеличивается и нагрузка на сети, создававшиеся под другие объемы.

Соответственно, указал чиновник, инфраструктуру необходимо модернизировать, причем в других объемах и параметрах.

Напомним, сегодня рано утром на подстанции в Махачкале произошел пожар, в результате электричество пропало свыше 86 тыс жителей центральной части столицы Дагестана.