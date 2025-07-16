Десятки тысяч человек остались без света в Дагестане

Масштабная авария произошла на электросетях в столице Дагестана Махачкале. На одной из подстанций вспыхнул пожар, в результате свет пропал у почти 87 тыс человек в центре города.

Центральная часть Махачкалы лишилась энергоснабжения сегодня рано утром из-за возгорания на подстанции, сообщает Минэнерго Дагестана.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в 04.48 мск. Из-за слишком большой нагрузки на ЛЭП возник пожар на подстанции 110 кВ "Новая". Загорелись кабельные каналы.

Из-за аварии свет пропал в центральной части Махачкалы – без электричества остались около 86,5 тыс человек.

Последствия аварии ликвидируют шесть бригад Дагэнерго. Уже к 9 часам утра они поменяли пострадавшие участки линий. В результате количество отключенных потребителей упало до 49,4 тыс человек. Спустя еще два часа свет вернулся к почти половине потребителей в отдельных районах Махачкалы.

В общей сложности от огня пострадали 23 кабельные линии 6 кВ. Специалисты расчищают кабельные каналы и укладывают новые кабели, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям Махачкалы.

"Ориентировочное время полного восстановления электроснабжения – до конца текущих суток"

– Минэнерго Дагестана