Сергей Меликов примет и поблагодарит Ислама Махачева

Ислам Махачев, возвращающийся в Россию после завоевания чемпионского титула UFC в полусреднем весе, будет принят руководителем Дагестана Сергеем Меликовым. Меликов поблагодарил Махачева как за победу, так и за пример для молодежи.

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что обязательно проведет встречу с новым российским чемпионом UFC в полусреднем весе и лидером UFC-рейтинга Исламом Махачевым. Махачев сегодня возвращается в Россию.

Меликов уточнил, что встреча назначена на вторник. Он высоко оценил спортивные успехи Махачева и тот пример, который боец подает российской молодежи.

"Мы с ним послезавтра встретимся, поблагодарим его за то, что он делает для российского спорта в целом и для Дагестана. Он является безусловным лидером и общественного мнения, и лидером среди молодежи"

– Сергей Меликов

Как пишет ТАСС, Сергей Меликов подчеркнул, что не менее чемпионского пояса UFC важны и слова Ислама Махачева о том, что Россия, Дагестан и российские спортсмены – самые сильные в мире.

"Я полностью поддерживаю его слова, мы самые сильные. Спасибо Исламу за его победу, которой он это доказал"

– Сергей Меликов