Сергей Меликов примет и поблагодарит Ислама Махачева

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что обязательно проведет встречу с новым российским чемпионом UFC в полусреднем весе и лидером UFC-рейтинга Исламом Махачевым. Махачев сегодня возвращается в Россию.
Меликов уточнил, что встреча назначена на вторник. Он высоко оценил спортивные успехи Махачева и тот пример, который боец подает российской молодежи.
"Мы с ним послезавтра встретимся, поблагодарим его за то, что он делает для российского спорта в целом и для Дагестана. Он является безусловным лидером и общественного мнения, и лидером среди молодежи"
– Сергей Меликов
Как пишет ТАСС, Сергей Меликов подчеркнул, что не менее чемпионского пояса UFC важны и слова Ислама Махачева о том, что Россия, Дагестан и российские спортсмены – самые сильные в мире.
"Я полностью поддерживаю его слова, мы самые сильные. Спасибо Исламу за его победу, которой он это доказал"
– Сергей Меликов